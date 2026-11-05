Российские ИТ-компании увеличили расходы на иностранных специалистов

Бюджеты российских ИТ- и телеком-компаний на иностранных специалистов за январь—сентябрь 2026 года выросли на 38% в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные партнера Solar Staff пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что средний бюджет одной задачи для исполнителя из-за рубежа увеличился на 6% за год, среднемесячный доход программистов - на 12% год к году, а менеджеров проектов — на 9%.

Чаще всего иностранных специалистов привлекают компании из сферы рекламы, медиа и ИТ. В список наиболее востребованных направлений входят программирование, веб-разработка, управление проектами, создание контента и другие цифровые и креативные задачи.

CEO Solar Staff Роман Шинкаренко заявил, что в настоящее время иностранный специалист перестал быть для бизнеса способом «дешевле закрыть отдельную задачу».

«В ИТ и других цифровых направлениях компании привлекают внешнюю экспертизу, когда им нужны конкретные компетенции или специалист под проект», - добавил он.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект вскоре может начать вытеснять рядовых сотрудников и в российских компаниях.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
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