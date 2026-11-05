Российские ИТ-компании увеличили расходы на иностранных специалистов
Бюджеты российских ИТ- и телеком-компаний на иностранных специалистов за январь—сентябрь 2026 года выросли на 38% в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные партнера Solar Staff пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что средний бюджет одной задачи для исполнителя из-за рубежа увеличился на 6% за год, среднемесячный доход программистов - на 12% год к году, а менеджеров проектов — на 9%.
Чаще всего иностранных специалистов привлекают компании из сферы рекламы, медиа и ИТ. В список наиболее востребованных направлений входят программирование, веб-разработка, управление проектами, создание контента и другие цифровые и креативные задачи.
CEO Solar Staff Роман Шинкаренко заявил, что в настоящее время иностранный специалист перестал быть для бизнеса способом «дешевле закрыть отдельную задачу».
«В ИТ и других цифровых направлениях компании привлекают внешнюю экспертизу, когда им нужны конкретные компетенции или специалист под проект», - добавил он.
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект вскоре может начать вытеснять рядовых сотрудников и в российских компаниях.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России назвали причину критики Зеленского в адрес Маска
- Мурашко: В России от гриппа привились 35,5 млн человек
- Россиянам объяснили, как домушники стали проверяют квартиры для грабежа
- «Работает нормально»: Путин заявил, что привился от гриппа российской вакциной
- Российские ИТ-компании увеличили расходы на иностранных специалистов
- Дмитриев опроверг сообщения о том, что танкеры с дизелем из РФ изменили курс
- Опасные группы: Кто несет ответственность за деструктивный контент в интернете
- Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии
- В Госдуме анонсировали три законопроекта о защите детей в интернете
- Автомобилистам объяснили, как следует хранить летние шины