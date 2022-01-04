В WWF рассказали, какой будет погода в 2022 году

По его словам, происходящие в Тихом океане процессы приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020 году, и примерно такой же, как в 2021 году. В текущем году жители планеты столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года.

Как отметил эксперт, в целом из-за глобального изменения климата в следующие десятилетия будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха.

В начале 2022 года в Москве возможно потепление и оттепель. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

