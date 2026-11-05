Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии
Темой встречи лидеров цифрового рекламного рынка на 10-м Национальном рекламном форуме станут стратегии развития индустрии. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».
Мероприятие состоится 12 ноября. На нём будут обсуждать ключевые вызовы индустрии, перспективы развития технологий сферы и новые подходы к повышению эффективности рекламы.
Кроме того, состоится «Стратегическая сессия лидеров цифрового рекламного рынка: стратегии для 2027 года». Она будет посвящена вопросам трансформации российского диджитал-рынка, развитию рекламных экосистем, внедрению искусственного интеллекта (ИИ) и поиск новых точек роста в условиях меняющейся экономики.
Модератором сессии выступит президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий, который указал, что на вопросы участников о будущем цифровой рекламы ответят представители компаний, формирующих российский рынок.
Стратегическая сессия объединит три тематических блока. Их посвятят ключевым изменениям рекламного рынка и перспективам его развития в 2027 году. В том числе будут обсуждаться новая архитектура рекламного рынка, новые стратегии роста, повышение прозрачности измерений и доверия рекламодателей, развитие рекламных экосистем в условиях растущих требований бизнеса к эффективности и трансформацию потребительского поведения под влиянием цифровых экосистем и ИИ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дмитриев опроверг сообщения о том, что танкеры с дизелем из РФ изменили курс
- Опасные группы: Кто несет ответственность за деструктивный контент в интернете
- Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии
- В Госдуме анонсировали три законопроекта о защите детей в интернете
- Автомобилистам объяснили, как следует хранить летние шины
- В Госдуме предложили безопасный способ верификации пользователей в интернете
- Запреты не спасут: Кто несет ответственность за подростка в интернете
- Омбудсмен выступил против ограничения доступа к интернету детям
- Суд в Москве заочно приговорил дочь Немцова к четырем годам колонии
- Клименко назвал условие для борьбы с деструктивным контентом в интернете