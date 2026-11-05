Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии

Мероприятие состоится 12 ноября. На нём будут обсуждать ключевые вызовы индустрии, перспективы развития технологий сферы и новые подходы к повышению эффективности рекламы.

Кроме того, состоится «Стратегическая сессия лидеров цифрового рекламного рынка: стратегии для 2027 года». Она будет посвящена вопросам трансформации российского диджитал-рынка, развитию рекламных экосистем, внедрению искусственного интеллекта (ИИ) и поиск новых точек роста в условиях меняющейся экономики.

Модератором сессии выступит президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий, который указал, что на вопросы участников о будущем цифровой рекламы ответят представители компаний, формирующих российский рынок.

Стратегическая сессия объединит три тематических блока. Их посвятят ключевым изменениям рекламного рынка и перспективам его развития в 2027 году. В том числе будут обсуждаться новая архитектура рекламного рынка, новые стратегии роста, повышение прозрачности измерений и доверия рекламодателей, развитие рекламных экосистем в условиях растущих требований бизнеса к эффективности и трансформацию потребительского поведения под влиянием цифровых экосистем и ИИ.

