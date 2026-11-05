Дмитриев опроверг сообщения о том, что танкеры с дизелем из РФ изменили курс
Сообщения о том, что следовавшие в США танкеры с российским дизелем изменили курс, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что два танкера с российским топливом, следовавшие в США в рамках «дизельной сделки», внезапно изменили курс.
«Фейк... Почему так много фейковых новостей от FT?» - написал Дмитриев в соцсети Х.
Он также указал, что танкеры, предназначенные для США, «продолжают следовать своим курсом».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что маршрут движения танкеров с дизельным топливом никак не связан с выборами в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ямпольская выступила против пиццы в школьных столовых
- От «Евровидения» до «Тельняшечки»: Петр Налич о новой премьере, театре и кино
- В России назвали причину критики Зеленского в адрес Маска
- Мурашко: В России от гриппа привились 35,5 млн человек
- Россиянам объяснили, как домушники стали проверяют квартиры для грабежа
- «Работает нормально»: Путин заявил, что привился от гриппа российской вакциной
- Российские ИТ-компании увеличили расходы на иностранных специалистов
- Дмитриев опроверг сообщения о том, что танкеры с дизелем из РФ изменили курс
- Опасные группы: Кто несет ответственность за деструктивный контент в интернете
- Лидеры цифрового рекламного рынка обсудят стратегии развития индустрии