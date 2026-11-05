Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что два танкера с российским топливом, следовавшие в США в рамках «дизельной сделки», внезапно изменили курс.

«Фейк... Почему так много фейковых новостей от FT?» - написал Дмитриев в соцсети Х.

Он также указал, что танкеры, предназначенные для США, «продолжают следовать своим курсом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что маршрут движения танкеров с дизельным топливом никак не связан с выборами в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

