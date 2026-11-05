Дмитриев опроверг сообщения о том, что танкеры с дизелем из РФ изменили курс

Сообщения о том, что следовавшие в США танкеры с российским дизелем изменили курс, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что два танкера с российским топливом, следовавшие в США в рамках «дизельной сделки», внезапно изменили курс.

«Фейк... Почему так много фейковых новостей от FT?» - написал Дмитриев в соцсети Х.

Он также указал, что танкеры, предназначенные для США, «продолжают следовать своим курсом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что маршрут движения танкеров с дизельным топливом никак не связан с выборами в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеФейкСШАТопливоКирилл Дмитриев

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