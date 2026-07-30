Россиянин Хачанов проиграл 171-й ракетке мира на турнире в Мексике
30 июля 202608:53
Юлия Савченко
Российский спортсмен Карен Хачанов проиграл представителю Австралии Бернарду Томичу во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мексике.
Матч прошел в Лос-Кабосе и завершился со счетом, 6:2, 6:4 в пользу австралийца. В четвертьфинале Томич сыграет с победителем встречи между американцем Кэмероном Норри и теннисистом из Австралии Джеймсом Даквортом.
Карену Хачанову 30 лет, он занимает 26-ю строчку в рейтинге ATP. В свою очередь, 33-летний Бернард Томич располагается на 171-й позиции.
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