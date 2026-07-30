Россиянин Хачанов проиграл 171-й ракетке мира на турнире в Мексике

Матч прошел в Лос-Кабосе и завершился со счетом, 6:2, 6:4 в пользу австралийца. В четвертьфинале Томич сыграет с победителем встречи между американцем Кэмероном Норри и теннисистом из Австралии Джеймсом Даквортом.

Карену Хачанову 30 лет, он занимает 26-ю строчку в рейтинге ATP. В свою очередь, 33-летний Бернард Томич располагается на 171-й позиции.

