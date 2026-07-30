Посол Корчунов: Объектом сдерживания в Европе должна быть НАТО
Объектом сдерживания в Европе должны быть НАТО и Германия с реваншистско-милитаристскими амбициями, а не Россия, считает посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Дипломат оценил как негативные слова главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля, который призвал к усилению сдерживания на северном фланге Североатлантического альянса.
«Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы», - отметил Корчунов.
Посол подчеркнул, что представители ФРГ в этом «особенно усердствуют». По словам Корчунова, в сдерживании нуждаются исключительно НАТО и Германия, которая вновь решила стать «ведущей военной державой» в Европе.
Между тем бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что европейские страны-члены НАТО и США фактически находятся в состоянии войны с Россией, сообщает Ura.ru.
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