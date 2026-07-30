Wildberries перестроила цепочки поставок после атаки на склад под Пензой

Отмечается, что в Пензенской области была объявлена воздушная тревога, в связи с этим на логистическом объекте в Пензе провели эвакуацию. Из-за атаки на пензенском складе произошло возгорание.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - указали в Wildberries и Russ.

Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко заявил об атаке украинских беспилотников на склад Wildberries. На объекте произошел пожар. Было эвакуировано около 200 сотрудников, предварительно, пострадал один человек, пишет 360.ru.

