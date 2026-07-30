В Горловке ВСУ атаковали многоквартирный дом

Многоквартирный дом подвергся атаке ВСУ в центре Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

В Горловке два мирных жителя погибли при атаке БПЛА ВСУ

«Вследствие украинской вооруженной агрессии... поражен многоквартирный дом», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Подробностей не приводится.

Ранее в Горловке два пассажирских автобуса были повреждены из-за атаки украинских БПЛА, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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