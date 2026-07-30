Онищенко назвал наиболее благоприятные месяцы для отпуска
Самые благоприятные месяцы для отпуска - апрель и май, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, неправильно «где-нибудь в октябре» ехать отдыхать на экватор, а потом вернуться в зимнюю погоду.
«А вот начать раньше теплый период, допустим, в апреле уйти в отпуск, или в мае отдыхать на юге, потом вернуться, а тут уже все цветет. Такой вариант правильный и разумный», - подчеркнул Онищенко.
Академик рекомендовал людям с хроническими заболеваниями обратиться к врачу перед поездкой и узнать о рисках для здоровья во время смены климата и часового пояса. Онищенко подчеркнул, что в путешествии меняется «все, включая образ жизни», и посоветовал принимать решение исходя из состояния здоровья, мотивации и с учетом рисков инфекций.
Ранее Геннадий Онищенко призвал перед поездкой в экзотическую страну изучить эпидемиологическую ситуацию и методы профилактики местных заболеваний, пишет Ura.ru.
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