Экс-футболист тульского «Арсенала» Банда пропал без вести

Бывший игрок тульского футбольного клуба «Арсенал», форвард итальянского «Лечче» и сборной Замбии Ламек Банда перестал выходить на связь со своей командой. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, срок контракта 25-летнего футболиста с «Лечче» истек, однако клуб активировал опцию продления соглашения до 2027 года. В то же время игрок вел переговоры с саудовским «Аль-Фатехом».

Банда сообщил своим агентам о необходимости решить вопросы с паспортом. Известно, что футболиста видели в аэропорту Лусаки, фото Банды из авиагавани столицы Замбии появилось 23 июля. С тех пор информация о местонахождении спортсмена не поступала.

Ранее в Бразилии пропал без вести марафонец, участник Олимпийских игр Даниэл Феррейра, спортсмена видели в последний раз 19 июня.

