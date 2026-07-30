Экс-футболист тульского «Арсенала» Банда пропал без вести
Бывший игрок тульского футбольного клуба «Арсенал», форвард итальянского «Лечче» и сборной Замбии Ламек Банда перестал выходить на связь со своей командой. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, срок контракта 25-летнего футболиста с «Лечче» истек, однако клуб активировал опцию продления соглашения до 2027 года. В то же время игрок вел переговоры с саудовским «Аль-Фатехом».
Банда сообщил своим агентам о необходимости решить вопросы с паспортом. Известно, что футболиста видели в аэропорту Лусаки, фото Банды из авиагавани столицы Замбии появилось 23 июля. С тех пор информация о местонахождении спортсмена не поступала.
Ранее в Бразилии пропал без вести марафонец, участник Олимпийских игр Даниэл Феррейра, спортсмена видели в последний раз 19 июня.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России увеличилось в 2,6 раза число иностранцев, выдворенных за правонарушения
- В Австралии подали в суд на Telegram за видео с пропагандой терроризма
- В пригороде Майкопа сбили 15 украинских БПЛА
- Готовьтесь к «стресс-тесту»: Армении раскрыли риски от выхода из ЕАЭС
- ВС России нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины
- Экс-футболист тульского «Арсенала» Банда пропал без вести
- Посол Корчунов: Объектом сдерживания в Европе должна быть НАТО
- В Удмуртии склад Wildberries загорелся после атаки ВСУ
- Россиянин Хачанов проиграл 171-й ракетке мира на турнире в Мексике
- Онищенко назвал наиболее благоприятные месяцы для отпуска