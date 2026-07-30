В Удмуртии склад Wildberries загорелся после атаки ВСУ
Пожар произошел на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле после атаки ВСУ. Об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что на объекте провели заблаговременную эвакуацию. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Как сообщила исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова, одно из предприятий региона подверглось атаке украинских беспилотников. Никто не пострадал, на месте находятся оперативные службы.
Ранее ВСУ ударили по логистическому центру Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек, пишет Ura.ru.
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