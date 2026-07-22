Напуганным подорожанием мобильной связи россиянам напомнили о бесплатном Wi-Fi
До конца 2026 года цены на мобильную связь больше не вырастут, сказал НСН Леонтий Букштейн.
Редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в эфире НСН признал наличие экономических трудностей у операторов, однако выразил мнение, что масштаб проблемы нередко преувеличивают.
Крупнейшие сотовые операторы России начали повышать стоимость услуг связи в июле текущего года. Информация об изменениях уже появилась на официальных сайтах компаний и в рассылках для абонентов, а ФАС приступила к анализу обоснованности таких решений. Букштейн отметил, что до конца 2026 года цены на мобильную связь не вырастут.
«У нас в стране сложная обстановка. Операторы связи тоже вовлечены в экономические проблемы. Коллеги немного преувеличивают размер проблемы — ничего такого уж страшного нет. Однако мы привыкли, что у нас интернет самый дешёвый и самый доступный. Ещё у нас есть бесплатный Wi‑Fi в транспорте. Нигде в мире нет такого количества бесплатного Wi‑Fi. Давайте трезво оценивать ситуацию. В этом году ФАС уже вряд ли разрешит повышать цены на связь», — сказал собеседник НСН.
По его словам, обязательства по покрытию связью удалённых населённых пунктов и автодорог создают дополнительную финансовую нагрузку на компании. Эти расходы раньше не были столь ощутимы из‑за отлаженных контрактных схем.
«У мобильных операторов огромное количество башен, на которых крепятся приёмники и передатчики. Всё это требует замены и ремонта. С недавних пор это практически недоступно из‑за проблем с импортом оборудования. Ставилась задача наладить собственное производство — она выполняется, но это требует времени. Также подорожала электроэнергия. Подорожал металл для вышек. Выросла в цене сама установка оборудования: ведь нужно вырыть котлован, смонтировать вышку, повесить оборудование, обеспечить подвод электропитания. Это большие расходы, вообще‑то. Раньше мы об этом не задумывались, потому что всё шло по контрактам, без задержек. Государство требует, чтобы связь была даже в малых населённых пунктах. А для этого нужно туда проложить сеть. Ещё одна статья расходов — обеспечение связи на трассах», — добавил эксперт.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что далеко не все телефоны поддерживают частоты 5G, поэтому для обычных пользователей в ближайшие несколько лет скорость связи не изменится.
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