По его словам, обязательства по покрытию связью удалённых населённых пунктов и автодорог создают дополнительную финансовую нагрузку на компании. Эти расходы раньше не были столь ощутимы из‑за отлаженных контрактных схем.

«У мобильных операторов огромное количество башен, на которых крепятся приёмники и передатчики. Всё это требует замены и ремонта. С недавних пор это практически недоступно из‑за проблем с импортом оборудования. Ставилась задача наладить собственное производство — она выполняется, но это требует времени. Также подорожала электроэнергия. Подорожал металл для вышек. Выросла в цене сама установка оборудования: ведь нужно вырыть котлован, смонтировать вышку, повесить оборудование, обеспечить подвод электропитания. Это большие расходы, вообще‑то. Раньше мы об этом не задумывались, потому что всё шло по контрактам, без задержек. Государство требует, чтобы связь была даже в малых населённых пунктах. А для этого нужно туда проложить сеть. Ещё одна статья расходов — обеспечение связи на трассах», — добавил эксперт.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что далеко не все телефоны поддерживают частоты 5G, поэтому для обычных пользователей в ближайшие несколько лет скорость связи не изменится.

