Бизнесы Григория Лепса задолжали налоговикам более полумиллиона рублей

Издание ссылается на данные сервиса Rusprofile. Речь идёт о компаниях «Лофт Групп» и ООО «Пить». Они не выплатили налоговой 390 тысяч рублей и 225 тысяч рублей, соответственно.

Отмечается, что исполнитель является массовым учредителем и состоит в восьми организациях. При этом финансовые показатели многих из компаний артиста в 2025 году упали. В частности, их выручка составила 322 млн рублей, однако реальная прибыль ушла в минус на 226 млн рублей.

Ранее Лепс в интервью на YouTube-канале Эмина Агаларова заявил, что в настоящий момент у него «примерно минус 18 млн долларов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

