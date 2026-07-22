Бизнесы Григория Лепса задолжали налоговикам более полумиллиона рублей
Долги компаний, в который учредителем числится народный артист РФ Григорий Лепс, задолжали по налогам более полумиллиона рублей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Издание ссылается на данные сервиса Rusprofile. Речь идёт о компаниях «Лофт Групп» и ООО «Пить». Они не выплатили налоговой 390 тысяч рублей и 225 тысяч рублей, соответственно.
Отмечается, что исполнитель является массовым учредителем и состоит в восьми организациях. При этом финансовые показатели многих из компаний артиста в 2025 году упали. В частности, их выручка составила 322 млн рублей, однако реальная прибыль ушла в минус на 226 млн рублей.
Ранее Лепс в интервью на YouTube-канале Эмина Агаларова заявил, что в настоящий момент у него «примерно минус 18 млн долларов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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