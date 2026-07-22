Решившую стать россиянкой Орнеллу Мути призвали высказаться о ситуации в мире
Если итальянская актриса Орнелла Мути искренне хочет жить в России, то в этом нет ничего плохого. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила певица Вика Цыганова.
По её мнению, итальянке следует «высказаться о ситуации, в которой сейчас Россия, и в принципе о культуре». Это позволит понять «какую-то заинтересованность и искренность в её поступке».
«Мне кажется, человека с позицией вполне можно пригласить. А если это все лицемерие и лукавство, то нам своих хватает таких», — указала Цыганова.
Певица добавила, что паспорт РФ следует выдавать тем иностранцам, которые готовы послужить России, а не тех, кто «убегает от налогов в своей стране».
Ранее дочь Мути певица Найке Ривелли рассказала, что вместе с мамой решила подать заявление на получение гражданства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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