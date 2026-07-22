Решившую стать россиянкой Орнеллу Мути призвали высказаться о ситуации в мире

По её мнению, итальянке следует «высказаться о ситуации, в которой сейчас Россия, и в принципе о культуре». Это позволит понять «какую-то заинтересованность и искренность в её поступке».

«Мне кажется, человека с позицией вполне можно пригласить. А если это все лицемерие и лукавство, то нам своих хватает таких», — указала Цыганова.

Певица добавила, что паспорт РФ следует выдавать тем иностранцам, которые готовы послужить России, а не тех, кто «убегает от налогов в своей стране».

Ранее дочь Мути певица Найке Ривелли рассказала, что вместе с мамой решила подать заявление на получение гражданства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

