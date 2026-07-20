Заплатим больше? К чему приведет ускорение мобильного интернета с помощью ИИ
Леонтий Букштейн заявил НСН, что внедрение ИИ в работу сотовых операторов будет системным, а не разовым экспериментом.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) операторами сотовых сетей не приведет к подорожанию интернета и связи, так как расчет идет прежде всего на повышение скорости и результативности интернета, а не на сбор денег с абонентов. Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Применение искусственного интеллекта позволит увеличить скорость мобильного интернета в России, пишут «Известия». О планах его внедрения операторами на сотовых сетях говорится в материалах Минцифры. Отмечается, что нейросетевые алгоритмы способны более эффективно перераспределять потоки интернет-трафика, что, по данным проведенных тестов, позволяет на 20–30% увеличить пропускную способность сетей и вдвое сократить задержки передачи данных. Букштейн раскрыл, как ИИ ускорит мобильный интернет.
«Что делает один специалист в течение часа – ИИ делает за секунды. Это проверено в разных сферах, не только в связи. Он берет данные, анализирует и выдает специалистам или оператору, куда надо направить потоки. Это делали и без него, но не так быстро. Надо переходить от ручного управления, к управлению фактически без участия человека. Но на самом деле это аналитическая система, которая без нашего вмешательства берет весь массив данных и анализирует. ИИ необходим, так как количество желающих оперировать большими объемами растет, как и нагрузка», - рассказал он.
При этом Букштейн раскрыл, что внедрения 5G не избежать, хоть эта технология сегодня и не нужна обычным абонентам.
«У меня была точка зрения, что простым людям пользоваться 5G особо-то не нужно. 5G нужно больше производству, транспорту, чем простым абонентам. Так что 5G все равно не избежать, тем более, что поколение связи меняется ровно через каждые 10 лет. Так что этот рубеж наступил, иначе будет торможение технологического развития. Мы уже видим в Москве беспилотный трамвай – это все уже часть внедрения 5G», - уточнил он.
Также собеседник НСН раскрыл, что внедрение ИИ в сотовые сети не приведет к сильному подорожанию связи.
«Это уже системная работа, поэтому это не так затратно, как если бы это был разовый эпизод. Это будет не так, что у нас тариф в два раза подскочит. У нас есть контролирующие системы. Да, внедрение ИИ не будет совсем дешевым, но это окупится тем, что качество работы, скорость, результативность будет выше. Не для того идет прогресс, чтобы стоимость массовых услуг стала выше. Я думаю, что те, кто сидит в Минцифры, думали не о том, чтобы больше денег снять с пользователя. Речь об улучшении связи без сильного увеличения затрат», - подытожил Букштейн.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что далеко не все телефоны поддерживают частоты 5G, поэтому для обычных пользователей в ближайшие несколько лет скорость связи не изменится.
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