Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) операторами сотовых сетей не приведет к подорожанию интернета и связи, так как расчет идет прежде всего на повышение скорости и результативности интернета, а не на сбор денег с абонентов. Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Применение искусственного интеллекта позволит увеличить скорость мобильного интернета в России, пишут «Известия». О планах его внедрения операторами на сотовых сетях говорится в материалах Минцифры. Отмечается, что нейросетевые алгоритмы способны более эффективно перераспределять потоки интернет-трафика, что, по данным проведенных тестов, позволяет на 20–30% увеличить пропускную способность сетей и вдвое сократить задержки передачи данных. Букштейн раскрыл, как ИИ ускорит мобильный интернет.

«Что делает один специалист в течение часа – ИИ делает за секунды. Это проверено в разных сферах, не только в связи. Он берет данные, анализирует и выдает специалистам или оператору, куда надо направить потоки. Это делали и без него, но не так быстро. Надо переходить от ручного управления, к управлению фактически без участия человека. Но на самом деле это аналитическая система, которая без нашего вмешательства берет весь массив данных и анализирует. ИИ необходим, так как количество желающих оперировать большими объемами растет, как и нагрузка», - рассказал он.

При этом Букштейн раскрыл, что внедрения 5G не избежать, хоть эта технология сегодня и не нужна обычным абонентам.