«Запуск пятого поколения в России уже не воспринимается как что-то кардинально нужное, потому что диапазоны частот для этого выдаются не те, на которые рассчитывали операторы. А для простых потребителей наличие качественной скорости в каждой точке гораздо более важно, чем более быстро, но не везде. Плюс фактически потребуется смена аппарата, потому что сейчас аппараты не поддерживают те частоты пятого поколения, которые решено использовать. Плюс Apple действительно блокирует это, договориться сегодня на 99% невозможно», - отметил он.

По его словам, пятое поколение в основном предназначено для корпоративных клиентов, обычным пользователям это не так интересно.

«До массового пользователя 5G не доберется никогда, на мой взгляд. Пятое поколение в основном предназначено для корпоративных клиентов, бизнес-сегмента, потому что там нужны высокие скорости и минимальное время отклика. Конечно, разница в скоростях заметна, но зачем простому человеку, который не скачивает каждый день фильмы, скорость 200 Мбит/с? Например, для просмотра видео в онлайн-кинотеатрах с хорошим качеством достаточно 12-14 Мбит/с. Плюс есть домашний интернет, где скорость всегда выше. У нас сейчас средняя скорость по России – это 24 Мбит/с, развертывание пятого поколения в непродуктивном диапазоне частот будет возможно только в 2027-2028 годах в крупных городах. Я думаю, что пятое поколение у нас просто будет проходным к шестому», - заключил собеседник НСН.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что появление в России сетей 6G – это мечта из далекого будущего.

