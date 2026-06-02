Работать не будет: Почему связь 5G станет проблемой для пользователей
Пятое поколение в основном предназначено для корпоративных клиентов, обычным пользователям это не так интересно, заявил НСН Денис Кусков.
Далеко не все телефоны поддерживают частоты 5G, поэтому для обычных пользователей в ближайшие несколько лет скорость связи не изменится, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Запуск сотовой связи пятого поколения в России возможен уже в ближайшие месяцы. Но пользоваться им владельцы смартфонов Apple, скорее всего, не смогут. Об этом рассказали специалисты по сотовой связи и эксперты. iPhone технически поддерживает частоты, на которых в РФ планируется разворачивать сети 5G, но компания блокирует доступ к нему, пишут «Известия». Кусков отметил, что это не единственная проблема.
«Запуск пятого поколения в России уже не воспринимается как что-то кардинально нужное, потому что диапазоны частот для этого выдаются не те, на которые рассчитывали операторы. А для простых потребителей наличие качественной скорости в каждой точке гораздо более важно, чем более быстро, но не везде. Плюс фактически потребуется смена аппарата, потому что сейчас аппараты не поддерживают те частоты пятого поколения, которые решено использовать. Плюс Apple действительно блокирует это, договориться сегодня на 99% невозможно», - отметил он.
По его словам, пятое поколение в основном предназначено для корпоративных клиентов, обычным пользователям это не так интересно.
«До массового пользователя 5G не доберется никогда, на мой взгляд. Пятое поколение в основном предназначено для корпоративных клиентов, бизнес-сегмента, потому что там нужны высокие скорости и минимальное время отклика. Конечно, разница в скоростях заметна, но зачем простому человеку, который не скачивает каждый день фильмы, скорость 200 Мбит/с? Например, для просмотра видео в онлайн-кинотеатрах с хорошим качеством достаточно 12-14 Мбит/с. Плюс есть домашний интернет, где скорость всегда выше. У нас сейчас средняя скорость по России – это 24 Мбит/с, развертывание пятого поколения в непродуктивном диапазоне частот будет возможно только в 2027-2028 годах в крупных городах. Я думаю, что пятое поколение у нас просто будет проходным к шестому», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что появление в России сетей 6G – это мечта из далекого будущего.
