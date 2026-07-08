«Операторы обрадуются»: Кому на руку плата за иностранный интернет-трафик
Введение платы за иностранный интернет-трафик не поможет в борьбе с VPN, сказал НСН Герман Клименко.
Платный иностранный интернет-трафик выглядел бы довольно странно — он не принес бы никакой пользы в борьбе с сервисами VPN, однако позволил бы нажиться операторам. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских операторов связи не рассматривается. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме. По словам Клименко, плата за иностранный трафик никак не поможет в борьбе с сервисами VPN, а лишь набьет карманы операторам.
«Во-первых, опция платного зарубежного трафика несколько странновата. Если мы боремся с сервисами VPN, их надо запрещать, а фактически получается легальная продажа трафика. Во-вторых, нехороша осмысленность продажи зарубежного трафика, потому что на борьбе с VPN это не скажется никак, а операторам, конечно, это понравится. Тема платности зарубежного трафика давняя, она никак не связана с борьбой с VPN, операторам всегда хотелось бы переложить зарубежный трафик на плечи потребителей. Возможно, это имело бы смысл как некая агрессивная рекламная позиция со стороны государства, когда был накат мер, когда со всех сторон пытались обложить не только VPN, но и мошенников, но на практике выгоды не получит никто, кроме операторов», — сказал Клименко.
Ранее Клименко заявил, что операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix по своим каналам, в этом нет никакого нарушения, если сервисы не запрещены в России. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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