«Во-первых, опция платного зарубежного трафика несколько странновата. Если мы боремся с сервисами VPN, их надо запрещать, а фактически получается легальная продажа трафика. Во-вторых, нехороша осмысленность продажи зарубежного трафика, потому что на борьбе с VPN это не скажется никак, а операторам, конечно, это понравится. Тема платности зарубежного трафика давняя, она никак не связана с борьбой с VPN, операторам всегда хотелось бы переложить зарубежный трафик на плечи потребителей. Возможно, это имело бы смысл как некая агрессивная рекламная позиция со стороны государства, когда был накат мер, когда со всех сторон пытались обложить не только VPN, но и мошенников, но на практике выгоды не получит никто, кроме операторов», — сказал Клименко.

Ранее Клименко заявил, что операторы наладили доступ россиянам к Spotify и Netflix по своим каналам, в этом нет никакого нарушения, если сервисы не запрещены в России. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

