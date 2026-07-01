Сотовые операторы заявили о повышении стоимости услуг связи
Крупнейшие сотовые операторы России начали повышать стоимость услуг связи в июле текущего года. Информация об изменениях уже появилась на официальных сайтах компаний и в рассылках для абонентов, а ФАС приступила к анализу обоснованности таких решений, пишут «Известия».
Компания «Билайн» уже с 1 июля увеличила цены на 12%, сделав пакет услуг стоимостью 1 тысячу рублей более дорогим на 120 рублей. В своем уведомлении оператор объяснил это решение ростом расходов, инфляцией и изменением общей экономической ситуации. Кроме того, с 28 июля аналогичные изменения затронут услуги компании ВТБ Мобайл.
В свою очередь «Мегафон» с 26 июля повысит стоимость обслуживания примерно на 14%, о чем пользователи получили СМС-уведомления. В частности, цена одного из планов выросла с 550 до 637 рублей. Представители компании пояснили, что корректировка условий необходима для приведения цен в соответствие с текущей рыночной ситуацией, поскольку эти планы не менялись длительное время.
Аналитики констатируют ускорение темпов удорожания мобильной связи по сравнению с предыдущим годом. По мнению специалистов, телекоммуникационным компаниям требуются дополнительные финансовые ресурсы для закупки необходимого оборудования, включая отечественные разработки и технику альтернативных иностранных поставщиков.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН предупредил о росте цен на домашний интернет.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск в России
- Сотовые операторы заявили о повышении стоимости услуг связи
- Газманов не собирается завершать творческую карьеру и после 80 лет
- Минцифры представило доктрину по борьбе с киберпреступностью
- Разрыв в зарплатах между регионами РФ достиг рекордных 203 тысяч рублей
- Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ и предложил Федорову новый пост
- Криминалист оценил шансы киллера Ореховской ОПГ на побег из плена ВСУ
- В Раде заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности
- СМИ: Обвиняемый во взрывах на «Северных потоках» признался в работе на СБУ
- Стоматолог перечислил летние привычки разрушающие зубную эмаль