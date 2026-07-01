Сотовые операторы заявили о повышении стоимости услуг связи

Крупнейшие сотовые операторы России начали повышать стоимость услуг связи в июле текущего года. Информация об изменениях уже появилась на официальных сайтах компаний и в рассылках для абонентов, а ФАС приступила к анализу обоснованности таких решений, пишут «Известия».

Компания «Билайн» уже с 1 июля увеличила цены на 12%, сделав пакет услуг стоимостью 1 тысячу рублей более дорогим на 120 рублей. В своем уведомлении оператор объяснил это решение ростом расходов, инфляцией и изменением общей экономической ситуации. Кроме того, с 28 июля аналогичные изменения затронут услуги компании ВТБ Мобайл.

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В свою очередь «Мегафон» с 26 июля повысит стоимость обслуживания примерно на 14%, о чем пользователи получили СМС-уведомления. В частности, цена одного из планов выросла с 550 до 637 рублей. Представители компании пояснили, что корректировка условий необходима для приведения цен в соответствие с текущей рыночной ситуацией, поскольку эти планы не менялись длительное время.

Аналитики констатируют ускорение темпов удорожания мобильной связи по сравнению с предыдущим годом. По мнению специалистов, телекоммуникационным компаниям требуются дополнительные финансовые ресурсы для закупки необходимого оборудования, включая отечественные разработки и технику альтернативных иностранных поставщиков.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН предупредил о росте цен на домашний интернет.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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