В МО Белоруссии опровергли строительство укрепсооружений на границе с Украиной

Информация о том, что Белоруссия якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной, не соответствуют действительности. Как сообщает БелТА, об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

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По его словам, на западном и северном направлениях укрепрайоны вдоль государственных границ уже завершены, а планов по созданию укрепрайонов на южной границе нет.

«Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов», - заключил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправлять плохих работников и чиновников на охрану границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ
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