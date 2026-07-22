В МО Белоруссии опровергли строительство укрепсооружений на границе с Украиной

По его словам, на западном и северном направлениях укрепрайоны вдоль государственных границ уже завершены, а планов по созданию укрепрайонов на южной границе нет.

«Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов», - заключил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал отправлять плохих работников и чиновников на охрану границы с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».