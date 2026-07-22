Рубио назвал США единственной страной, способной завершить конфликт на Украине

США считают себя единственной страной, которая способна завершить конфликт на Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио.

Лавров анонсировал переговоры с Рубио 23 июля

«Сейчас... мы, вероятно, единственная страна в мире, способная... попытаться положить этому конец», - сказал он журналистам в Маниле.

По мнению госсекретаря, «россияне согласятся» с такой позицией Вашингтона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Рубио о том, что в ходе саммита США и России на Аляске был лишь обмен предложениями, вызывают вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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