Рубио назвал США единственной страной, способной завершить конфликт на Украине
США считают себя единственной страной, которая способна завершить конфликт на Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио.
«Сейчас... мы, вероятно, единственная страна в мире, способная... попытаться положить этому конец», - сказал он журналистам в Маниле.
По мнению госсекретаря, «россияне согласятся» с такой позицией Вашингтона.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Рубио о том, что в ходе саммита США и России на Аляске был лишь обмен предложениями, вызывают вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рубио назвал США единственной страной, способной завершить конфликт на Украине
- Решившую стать россиянкой Орнеллу Мути призвали высказаться о ситуации в мире
- В МО Белоруссии опровергли строительство укрепсооружений на границе с Украиной
- Напуганным подорожанием мобильной связи россиянам напомнили о бесплатном Wi-Fi
- Миф и «молодые взрослые»: Как Анна Джейн стала писательницей-феноменом
- Пожалуемся на русофобов: Как МИД отреагирует на унижение дипломатов в Молдавии
- Число погибших при атаке БПЛА на Кубани выросло до двух человек
- Километры до здоровья: Новые нормы доступности скорой помощи не встретили поддержки
- Кинокритик Шнейдеров предрек недолгий интерес к ИИ-«Одиссее» Маска
- Путин назвал временными создаваемые трудности на топливном рынке РФ