Рубио назвал США единственной страной, способной завершить конфликт на Украине

«Сейчас... мы, вероятно, единственная страна в мире, способная... попытаться положить этому конец», - сказал он журналистам в Маниле.

По мнению госсекретаря, «россияне согласятся» с такой позицией Вашингтона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Рубио о том, что в ходе саммита США и России на Аляске был лишь обмен предложениями, вызывают вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».