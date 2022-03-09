Удар по зубам: Стоматологи предрекли сокращение услуг из-за санкций

По его словам, необходим целый ряд мер для сохранения доступности стоматологических услуг. Данилов отметил, что в ближайшее время должен решиться вопрос об ускоренной регистрации медицинских изделий отечественного производства.

«Понятно, что цены вырастут, потому что очень много импортной составляющей. Сейчас уже решается вопрос об организации регистрации медицинских изделий отечественного производства в ускоренном порядке. Желательно, чтобы были сокращены сроки рассмотрения заявок от российских производителей. Нужен, конечно, еще целый ряд мер. Сейчас президент Стоматологической ассоциации России готовит письмо в правительство по этому вопросу», - резюмировал Данилов.

Страны мира активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали многие банки, сфера спорта, путешествий и автопрома. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что России потребуется больше года на преодоление кризиса из-за санкций Запада. По его словам, фундаментальной задачей экономики на сегодняшний день является быстрая замена зарубежного оборудования.

