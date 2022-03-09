Удар по зубам: Стоматологи предрекли сокращение услуг из-за санкций
Зарубежные технологии можно заменить более дешевыми, но это не будет гарантировать их качество, заявил НСН вице-президент Стоматологической ассоциации Егор Данилов.
Многие стоматологические услуги из-за санкций в России могут стать почти недоступны, особенно те, которые основаны на дорогостоящих технологиях: развитие отрасли под угрозой, заявил вице-президент Стоматологической ассоциации России Егор Данилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Некоторые стоматологические клиники в России повысили цены на свои услуги на 10–15%. Главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер заявил, что медицинская сфера не попала под санкции, но из-за подскочившего курса валют и проблем с логистикой отрасль переживает тяжелые времена.
«В России очень много полностью импортных стоматологических материалов, инструментов и оборудования. Либо же эти товары, даже если они отечественного производства, содержат в себе какие-то импортные составляющие. В стоматологической отрасли сосредоточено не менее 10% всех ресурсов здравоохранения, при этом она очень материалоемкая. В интересах самой же отрасли как-то смягчить последствия вводимых санкций в отношении России. Иначе это грозит тем, что замедлится развитие отрасли. Многие услуги, которые сейчас доступны, могут потом стать крайне малодоступными. Особенно те, которые основаны на дорогостоящих технологиях. Конечно же там возможны замены более дешевыми технологиями, но тут уже возникает вопрос, как обеспечить качество на том же уровне», - сказал Данилов.
По его словам, необходим целый ряд мер для сохранения доступности стоматологических услуг. Данилов отметил, что в ближайшее время должен решиться вопрос об ускоренной регистрации медицинских изделий отечественного производства.
«Понятно, что цены вырастут, потому что очень много импортной составляющей. Сейчас уже решается вопрос об организации регистрации медицинских изделий отечественного производства в ускоренном порядке. Желательно, чтобы были сокращены сроки рассмотрения заявок от российских производителей. Нужен, конечно, еще целый ряд мер. Сейчас президент Стоматологической ассоциации России готовит письмо в правительство по этому вопросу», - резюмировал Данилов.
Страны мира активно продолжают вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под санкции попали многие банки, сфера спорта, путешествий и автопрома. Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что России потребуется больше года на преодоление кризиса из-за санкций Запада. По его словам, фундаментальной задачей экономики на сегодняшний день является быстрая замена зарубежного оборудования.
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