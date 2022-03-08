Си Цзиньпин заявил, что антироссийские санкции станут бременем для мировой экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рестрикции, которые вводятся против России из-за ситуации на Украине, станут новым бременем для мировой экономики, серьёзно пострадавшей во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

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В ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем китайский лидер отметил, что антироссийские санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок.

«Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее сервис слежения за санкциями Castellum.AI объявил, что против России за последние несколько лет было введено наибольшее в мире количество санкций, их общее число составляет 5532, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: kremlin.ru
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