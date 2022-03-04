Услуги стоматологов подорожали на 15%

Как заявили представители профессионального сообщества, это следствие изменения курсов валют и проблем с логистикой. Пока стоимость выросла в небольших клиниках и частных кабинетах, однако через несколько месяцев удорожание услуг дантистов может стать повсеместным.

Главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер заявил что, медицинская сфера не попала под санкции, но из-за подскочившего курса валют и проблем с логистикой отрасль переживает тяжелые времена.

Кроме того, из-за неясной ситуации на валютном рынке многие поставщики перестали отгружать товар — они не знают, по какому курсу устанавливать цену.

Как говорят эксперты, сегодня более 90% расходных материалов и инструментов для стоматологии закупают за рубежом. Тем не менее ситуация не безвыходная: в России есть собственное производство, а заменить европейскую продукцию можно на ту, что произведена в Китае.

Как считают в Стоматологической ассоциации России, необходимо ускорить сроки регистрации отечественных медицинских изделий.

Частое употребление яблок может привести к потере зубов. С таким предупреждением выступил врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, яблоки содержат органическую кислоту, которая растворяет эмаль.







