Услуги стоматологов подорожали на 15%
В России некоторые стоматологические клиники повысили цены на свои услуги на 10–15%, сообщают «Известия».
Как заявили представители профессионального сообщества, это следствие изменения курсов валют и проблем с логистикой. Пока стоимость выросла в небольших клиниках и частных кабинетах, однако через несколько месяцев удорожание услуг дантистов может стать повсеместным.
Главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер заявил что, медицинская сфера не попала под санкции, но из-за подскочившего курса валют и проблем с логистикой отрасль переживает тяжелые времена.
Кроме того, из-за неясной ситуации на валютном рынке многие поставщики перестали отгружать товар — они не знают, по какому курсу устанавливать цену.
Как говорят эксперты, сегодня более 90% расходных материалов и инструментов для стоматологии закупают за рубежом. Тем не менее ситуация не безвыходная: в России есть собственное производство, а заменить европейскую продукцию можно на ту, что произведена в Китае.
Как считают в Стоматологической ассоциации России, необходимо ускорить сроки регистрации отечественных медицинских изделий.
Частое употребление яблок может привести к потере зубов. С таким предупреждением выступил врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, яблоки содержат органическую кислоту, которая растворяет эмаль.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- СМИ: Google приостановила в РФ продажу контекстной рекламы на своих платформах
- СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена
- Услуги стоматологов подорожали на 15%
- Украина: пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
- «Роскосмос»: существует риск отключения от данных спутников США и Европы
- На территории Запорожской АЭС возник пожар
- Стало известно о подтоплении флагмана украинского флота
- Германия: Путин не обещал не проводить спецоперацию на Украине
- Шольц: Германия начала закупки газа в обход России
- Берлин считает правильным решением отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru