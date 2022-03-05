«Больше года»: Делягин назвал сроки завершения санкционного кризиса в России

России потребуется больше года на преодоление кризиса из-за санкций Запада, если эффективность мер правительства останется на сегодняшнем уровне, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что кризисный период в России будет длиться недолго, «может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев».