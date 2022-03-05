«Больше года»: Делягин назвал сроки завершения санкционного кризиса в России
Фундаментальной задачей экономики является быстрая замена зарубежного оборудования, также надо пресечь спекуляции и обеспечить дешевые массовые кредиты, считает депутат.
России потребуется больше года на преодоление кризиса из-за санкций Запада, если эффективность мер правительства останется на сегодняшнем уровне, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что кризисный период в России будет длиться недолго, «может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев».
«Это зависит от эффективности деятельности правительства. Если все в дальнейшем будет идти так, как сейчас, то это будет больше года точно. Но тут надо понимать, что имеется ввиду под кризисом. У нас очень много западной техники, запчасти для которой понадобятся, грубо говоря, через пару лет. Если сейчас не организовывать их закупки или производство, то, когда они нам понадобятся, мы останемся без них, и это будет кризис. А есть техника, которой будут нужны запчасти через месяц или год. Здесь все зависит от интенсивности и осмысленности реакции правительства. Интенсивность действий чиновников я вижу, осмысленности – отчетливо меньше», - сказал Делягин.
Он также указал, какие экономические меры помогут России.
«Необходимо категорическое ограничение финансовых спекуляций и обеспечение дешевого массового кредита за этот счет. Плюс нужны специальные действия по обеспечению критического импорта. Кроме того, нужны меры по полному освобождению Росси от Запада, хотя бы в сфере интернета. Западное оборудование должно быть заменено в кратчайшие сроки, это должна быть фундаментальная и принципиальная задача», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев ранее говорил НСН, что иностранные инвесторы вредят российской экономике, поэтому следует от них избавиться.
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