Тарифы на ЖКХ поднимут, но государство обещает помочь
Правительство поручило усилить адресную поддержку по оплате ЖКУ, эксперты НСН объясняют, почему эта сфера требует реформ.
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, при этом предоставлять компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Как предполагается, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.
Тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома, заявил заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН.
«Тарифы будут расти. Надо отличать тариф и платеж. У нас тариф – это за единицу услуги, платеж – это по сумме, потребление, умноженное на тариф. У нас индексы устанавливаются на три годы, в зависимости от субъекта, где-то тарифы растут опережающими темпами. У нас растут накладные расходы и сопутствующие расходы, связанные с производством ресурсов, связанные с содержанием нашего дома и так далее», - отметил он.
Первым шагом в реформе ЖКХ должна быть отмена лицензирования управляющих компаний и избавление от их монополизма. На это указал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
«У нас монополизм в области коммунальных ресурсов и управления. Один из первых шагов, которые могли бы сделать в правительстве для реформирования системы ЖКХ, это отмена лицензирования управляющих компаний. Несмотря на то, что эту систему вводили, как панацею от нарушения прав граждан, завышенных тарифов и низкого качества, на самом деле именно лицензирование закрепило еще больший монополизм, что привело к снижению качества и росту тарифов. Поэтому нужно эту ошибку исправить. Общественный совет при Минстрое такое предложение вносил, и нужно последовательно реализовать решение об отмене лицензирования», - заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Константин Крохин.
По его мнению, в конечном итоге отмена лицензирования УК поможет людям сэкономить на «коммуналке».
Увеличение тарифов на ЖКУ для населения регулируется государством — для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. Средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции, последние годы он не превышает 4%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- В Киеве заявили, что Евросоюз «кинул» Украину
- Умер киновед Кирилл Разлогов
- Один человек погиб при пожаре в больнице для COVID-пациентов в Воронежской области
- СМИ: Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в Коммунарку
- СМИ сообщили о грядущих отставках в Крыму из-за дела Кабанова о хищениях
- Талибы запретили афганцам брить бороды и ходить в барбершопы
- Пьяный водитель сбил пятерых школьников в Иркутской области
- Эффект «одного окна». Власти Москвы объяснили рост закупок
- СМИ: ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
- В Pfizer спрогнозировали сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru