Тарифы на ЖКХ поднимут, но государство обещает помочь

Правительство поручило усилить адресную поддержку по оплате ЖКУ, эксперты НСН объясняют, почему эта сфера требует реформ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, при этом предоставлять компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Как предполагается, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.

Тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома, заявил заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН.

«Тарифы будут расти. Надо отличать тариф и платеж. У нас тариф – это за единицу услуги, платеж – это по сумме, потребление, умноженное на тариф. У нас индексы устанавливаются на три годы, в зависимости от субъекта, где-то тарифы растут опережающими темпами. У нас растут накладные расходы и сопутствующие расходы, связанные с производством ресурсов, связанные с содержанием нашего дома и так далее», - отметил он.

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Первым шагом в реформе ЖКХ должна быть отмена лицензирования управляющих компаний и избавление от их монополизма. На это указал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

«У нас монополизм в области коммунальных ресурсов и управления. Один из первых шагов, которые могли бы сделать в правительстве для реформирования системы ЖКХ, это отмена лицензирования управляющих компаний. Несмотря на то, что эту систему вводили, как панацею от нарушения прав граждан, завышенных тарифов и низкого качества, на самом деле именно лицензирование закрепило еще больший монополизм, что привело к снижению качества и росту тарифов. Поэтому нужно эту ошибку исправить. Общественный совет при Минстрое такое предложение вносил, и нужно последовательно реализовать решение об отмене лицензирования», - заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Константин Крохин.

По его мнению, в конечном итоге отмена лицензирования УК поможет людям сэкономить на «коммуналке».

Увеличение тарифов на ЖКУ для населения регулируется государством — для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. Средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции, последние годы он не превышает 4%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыЖКХ
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