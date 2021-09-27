Тарифы на ЖКХ поднимут, но государство обещает помочь

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ. Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, при этом предоставлять компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Как предполагается, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.

Тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома, заявил заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН.

«Тарифы будут расти. Надо отличать тариф и платеж. У нас тариф – это за единицу услуги, платеж – это по сумме, потребление, умноженное на тариф. У нас индексы устанавливаются на три годы, в зависимости от субъекта, где-то тарифы растут опережающими темпами. У нас растут накладные расходы и сопутствующие расходы, связанные с производством ресурсов, связанные с содержанием нашего дома и так далее», - отметил он.