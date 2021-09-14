«ЖКХ Контроль» предрек рост тарифов
Андрей Костянов объяснил предстоящий рост цен на услуги ЖКХ увеличенными расходами на ресурсы и содержание дома.
Тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома, заявил заместитель исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в пресс-центре НСН.
«Тарифы будут расти. Надо отличать тариф и платеж. У нас тариф – это за единицу услуги, платеж – это по сумме, потребление, умноженное на тариф. У нас индексы устанавливаются на три годы, в зависимости от субъекта, где-то тарифы растут опережающими темпами, например, в Москве до недавнего времени сохранялся такой тренд. В этом году растущий тренд наклон изменил, стал ниже. В субъектах южного федерального округа до недавнего времени тарифы устанавливались отстающими темпами, но в этом году нагнали. У нас растут накладные расходы и сопутствующие расходы, связанные с производством ресурсов, связанные с содержанием нашего дома и так далее», - отметил он.
Ранее ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что делать при возникновении проблем в начале отопительного сезона.
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