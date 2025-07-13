Исследование: Россиянки перестали любить айтишников
Россиянки намного реже стали предпочитать в качестве спутника жизни работников сферы IT, сообщают «Известия».
Последние пять лет становились лидерами на «рынке женихов». Если в 2023 году 72% женщин считали IT-специалистов идеальными партнерами, то в текущем году их количество сократилось до 27%, выяснили в сервисе знакомств Mamba. Теперь популярны врачи, стоматологи и предприниматели. По мнению специалистов, россиянки больше предпочитают мужчин, которые отвечают традиционным представлениям надежности и стабильности, а также эмоционально включенных в отношения.
Популярность IT-специалистов в 2020–2023 годах росла на фоне образа умного интроверта-миллионера и массового перехода на работу в онлайн. Постепенно айтишники утратили привлекательность, а врачи и стоматологи стали восприниматься как люди реального мира, приносящие конкретную пользу.
По разным данным, в IT-индустрии не хватает от семи до ста тысяч специалистов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал тестировщик программного обеспечения, блогер Артем Русов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru