Исследование: Россиянки перестали любить айтишников

Последние пять лет становились лидерами на «рынке женихов». Если в 2023 году 72% женщин считали IT-специалистов идеальными партнерами, то в текущем году их количество сократилось до 27%, выяснили в сервисе знакомств Mamba. Теперь популярны врачи, стоматологи и предприниматели. По мнению специалистов, россиянки больше предпочитают мужчин, которые отвечают традиционным представлениям надежности и стабильности, а также эмоционально включенных в отношения.

Популярность IT-специалистов в 2020–2023 годах росла на фоне образа умного интроверта-миллионера и массового перехода на работу в онлайн. Постепенно айтишники утратили привлекательность, а врачи и стоматологи стали восприниматься как люди реального мира, приносящие конкретную пользу.

По разным данным, в IT-индустрии не хватает от семи до ста тысяч специалистов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал тестировщик программного обеспечения, блогер Артем Русов.

