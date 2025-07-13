СМИ: В деле о покушении на Собчак появились несовершеннолетние фигуранты
В уголовном деле о покушении на российскую телеведущую и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта, сообщает ТАСС.
Они являются несовершеннолетними. Подросткам назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Кроме того, обвиняемые подозреваются в нападениях на людей азиатской внешности.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства Симоньян и Собчак. В ФСБ уточнили, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грозы и ветер оставили регионы Центральной России без света и дорог
- СМИ: В деле о покушении на Собчак появились несовершеннолетние фигуранты
- Исследование: Россиянки перестали любить айтишников
- Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности президентства
- Мошенники стали вынуждать своих жертв самим звонить аферистам
- СМИ: Трамп изменился после покушения в 2024 году
- Гладков: Из-за атак беспилотников в Белгороде поменяли систему оповещения
- Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов
- СМИ: Украинцы уезжают из США из-за Трампа
- Стало известно, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru