СМИ: В деле о покушении на Собчак появились несовершеннолетние фигуранты

Они являются несовершеннолетними. Подросткам назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Кроме того, обвиняемые подозреваются в нападениях на людей азиатской внешности.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства Симоньян и Собчак. В ФСБ уточнили, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

