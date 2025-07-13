СМИ: В деле о покушении на Собчак появились несовершеннолетние фигуранты

В уголовном деле о покушении на российскую телеведущую и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта, сообщает ТАСС.

Суд арестовал шестерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Они являются несовершеннолетними. Подросткам назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Кроме того, обвиняемые подозреваются в нападениях на людей азиатской внешности.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки подготовки убийства Симоньян и Собчак. В ФСБ уточнили, что злоумышленники признались в подготовке покушения на здание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеКсения Собчак

Горячие новости

Все новости

партнеры