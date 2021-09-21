ЖКХ в упадке. «Перестройку» начнут с управляющих компаний

«У нас монополизм в области коммунальных ресурсов и управления. Один из первых шагов, которые могли бы сделать в правительстве для реформирования системы ЖКХ, это отмена лицензирования управляющих компаний. Несмотря на то, что эту систему вводили, как панацею от нарушения прав граждан, завышенных тарифов и низкого качества, на самом деле именно лицензирование закрепило еще больший монополизм, что привело к снижению качества и росту тарифов. Поэтому нужно эту ошибку исправить. Общественный совет при Минстрое такое предложение вносил, и нужно последовательно реализовать решение об отмене лицензирования», - сказал Крохин.

По его мнению, в конечном итоге отмена лицензирования УК поможет людям сэкономить на «коммуналке»

«В сфере естественных монополий, там где производится коммунальный ресурс, это вода, тепло, электричество, мы вряд ли можем ожидать сильных изменений. Но, начав со сферы управления многоквартирными домами, мы можем получить профессионального, эффективного заказчика услуг, что повысит эффективность содержания зданий, создаст спрос на энергосберегающие технологии и приведет при росте тарифов на коммунальные услуги к экономии для самого хозяйства и людей. Поэтому в сфере ЖКХ я бы предложил отменить лицензирование. Необходимо задействовать механизм конкуренции, чтобы сами потребители могли голосовать рублем по выбору способа управления и содержания своих домов», - подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы.

Он также отметил, что пришло время для создания в России новой генерации, поскольку советская инфраструктура приходит в упадок.

«В отличие от банковской сферы и торговли, в сфере ЖКХ у нас экономика переходного периода. Очень многое, что реализовано на сегодня в сфере ЖКХ, это задел советского периода с точки зрения инфраструктуры, сетевого хозяйства и генерирующих мощностей. Но эта вся советская мощь постепенно проедается, вся эта инфраструктура приходит в упадок, и мы подошли к тому, что нужно создавать новую генерацию и новые сети на новых условиях», - пояснил Крохин.

При этом он признался, что не знает, как государству решить проблему ветхого жилья.

«Объем ветхого и аварийного жилья ежегодно растет. Тех финансов, которые направляет на это государство, не хватает для полного решения задачи. Очевидно, что нужно придумать новые механизмы привлечения средств в эту отрасль, но это очень не просто, и я пока не представляю, как они смогут это решить», - заключил собеседник НСН.