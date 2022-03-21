Талоны, рассрочки и давление на Запад: Как в России решают сложности иностранных студентов
Российские вузы отчитались о помощи иностранным студентам в условиях кризиса, а в Госдуме призывают зарубежных студентов давить на правительства своих стран.
Из-за санкционных ограничений и блокировки международных платежных систем в России тысячи иностранных студентов остались без средств к существованию. В ректорате РУДН (Российский университет дружбы народов) Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказали о том, как помогают студентам-иностранцам.
«У нас и материальная помощь, и талоны на питание, и рассрочки, и отсрочки [оплаты]. И скидки на обучение мы предоставляем, и пени мы не начисляем за неуплату. У нас очень большой комплекс мер. Тут очень много служб задействовано, и по СНГ, и по дальнему зарубежью. В принципе, у нас очень много иностранных студентов сейчас находятся здесь, поэтому вопросы решаются достаточно просто: матпомощь, талоны на питание, отмена оплаты проживания в общежитии. Те, кто остались у себя – с ними разница во времени, дистанционный формат, их подключают к занятиям», - отметили в ректорате.
Власти тех стран, чьи студенты оказались в России в тяжелом материальном положении из-за санкций, могли бы оказывать больше давления на страны, накладывавшие эти ограничения, заявил, со своей стороны, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«Это преимущественно вопрос к тем, кто накладывает на нас санкции, потому что это рикошетом бьет по всей системе взаимоотношений в мире. Тут два решения. Надо нашим органам, соответственно, разбираться, искать точечные решения этой проблемы, выстраивать коммуникации с той страной, откуда прибыли иностранцы, в том числе, наверное, можно договариваться о каких-то снятиях санкционных ограничений – это конкретно работа наших ведомств. С другой стороны, очень важно, чтобы те страны, которые не присоединялись к санкциям и чьи студенты от них пострадали, сейчас тоже подключились к этому вопросу и оказывали давление на США, Канаду, Австралию, Японию – на те страны, которые обрушили эти санкции и тем самым поставили под удар пребывание в России иностранных граждан, студентов», - предупредил Морозов.
Ранее Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) начал выдавать иностранным студентам бесплатное горячее питание и организовал студенческую биржу труда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
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