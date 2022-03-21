Талоны, рассрочки и давление на Запад: Как в России решают сложности иностранных студентов

Власти тех стран, чьи студенты оказались в России в тяжелом материальном положении из-за санкций, могли бы оказывать больше давления на страны, накладывавшие эти ограничения, заявил, со своей стороны, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Это преимущественно вопрос к тем, кто накладывает на нас санкции, потому что это рикошетом бьет по всей системе взаимоотношений в мире. Тут два решения. Надо нашим органам, соответственно, разбираться, искать точечные решения этой проблемы, выстраивать коммуникации с той страной, откуда прибыли иностранцы, в том числе, наверное, можно договариваться о каких-то снятиях санкционных ограничений – это конкретно работа наших ведомств. С другой стороны, очень важно, чтобы те страны, которые не присоединялись к санкциям и чьи студенты от них пострадали, сейчас тоже подключились к этому вопросу и оказывали давление на США, Канаду, Австралию, Японию – на те страны, которые обрушили эти санкции и тем самым поставили под удар пребывание в России иностранных граждан, студентов», - предупредил Морозов.

Ранее Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) начал выдавать иностранным студентам бесплатное горячее питание и организовал студенческую биржу труда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.