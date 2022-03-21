«Хотят вернуться назад»: Переселенцы Донбасса не планируют оставаться в России
Исполнительный директор МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Рустамова рассказала, что семьи Донбасса хотят вернуться домой.
Переселенцы Донбасса планируют вернуться домой, как только это будет возможно, заявила исполнительный директор МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Рустамова в пресс-центре НСН.
«Люди, которые приезжают на территорию России, думают, что будет дальше. Вот я поживу две недели на квартире, а дальше куда. Из своей практики скажу, что семьи хотят вернуться назад. Мало кто планирует остаться здесь дальше, проживать постоянно на территории России. Спрашиваю, почему они хотят туда возвращаться, там остались родственники – мужья, дедушки, там вся жизнь, там выросли. Они хотят вернуться назад. Поэтому я думаю, не стоит бояться принимать беженцев у себя на территории», - рассказала Рустамова.
Ранее президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала историю семьи Донецка, которая была вынуждена приехать в Москву из-за тяжелого ранения ребенка после взрыва ракеты «Точка – У».
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