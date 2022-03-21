Студенты-иностранцы в ДВФУ получат матпомощь и возможность трудоустройства

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) начал выдавать иностранным студентам бесплатное горячее питание и организовал студенческую биржу труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Причиной для таких мер стала «невозможность получения средств из-за рубежа» из-за ограничений на международные платежные системы в России. По данным университетской пресс-службы, студенты-иностранцы смогут позже срока оплатить обучение и проживание в общежитиях ДВФУ, получить единовременную материальную помощь, а также талоны на питание – для этого университет создал специальный ситуационный центр.

Всего в университете обучается около 1 300 иностранных студентов. Университет обязался оказывать им «всестороннюю помощь в решении финансовых, бытовых, психологических и других проблем».

В ДВФУ также подчеркнули, что работу ситуационного центра поддерживают сами студенты и сотрудники различных подразделений ДВФУ.

