«Такого не было!»: Российские блогеры смогут судиться из-за кражи образа
Прецедент с судебными разборками между блогерами из США за копирование образа стал первым подобным делом в мировой практике, сказала НСН Елена Гринь.
Обычно блогеры защищают названия страничек, хештегов, курсов, на которые есть уже зарегистрированные товарные знаки, но с учетом мировой практики в России стоит ждать судебные разборки между блогерами из-за копирования стиля страничек в соцсетях, заявила в эфире НСН заместитель завкафедрой интеллектуальных прав МГЮА, руководитель Комиссии по информационной открытости Роспатента и взаимодействию с общественностью и СМИ, юрист Елена Гринь.
Девушка-блогер в США ранее подала в суд на другую девушку-инфлюенсера, обвинив ту в копировании атмосферы и стилистики фото. Обе используют аккаунты Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta) для продвижения товаров в Amazon. Гринь отметила, что раньше подобных споров не возникало.
«Эта тема новая для нашей судебной практики и пока в части именно копирования образа споров не было. Полагаю, с учетом зарубежного опыта начало положено и в России. Как правило, в нашей практике рассматривались споры по защите дизайна страниц или сайта, охраны дизайна как объекта патентных прав», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в недалеком будущем в России стоит ожидать рост числа судебных разбирательств за копирование стилистики страниц в соцсетях.
«Как правило, блогеры защищают названия страничек, хештегов, курсов, гайдов, на которые есть уже зарегистрированные товарные знаки (названия или логотипы), а также фото или видеоконтент. Думаю, не за горами схожая с США практика защиты стилистики страничек появится и в России, ведь у нас, к примеру, уже были ситуации с искусственным интеллектом и защитой прав на голос», - отметила Гринь.
Ранее эксперт в сфере налогов и финансов, налоговый консультант Ольга Копылова заявила в пресс-центре НСН, что сегодня государство готово предложить помощь всем честно работающим предпринимателям, и это приносит свои плоды — 10% от поступлений в российский бюджет приходится на блогеров, которые вышли из тени.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Барнауле сбежавший заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержани
- Омбудсмен Львова-Белова: начались обращения по эвакуации россиян из Сирии
- Оппозиция в Грузии продолжает протесты против приостановки переговоров с ЕС
- Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа
- ЕС обсудит введение новых санкций против России за «гибридные угрозы»
- СМИ: Конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны
- Лукашенко опроверг «оккупацию» Белоруссии Россией
- СМИ: «Орешник» может перехватить лишь американский комплекс THAAD
- Кабмин утвердил список госучреждений для экзамена по русскому языку для мигрантов
- Путин призвал обсудить возвращение оценки за поведение в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru