«Такого не было!»: Российские блогеры смогут судиться из-за кражи образа

По ее словам, в недалеком будущем в России стоит ожидать рост числа судебных разбирательств за копирование стилистики страниц в соцсетях.

«Как правило, блогеры защищают названия страничек, хештегов, курсов, гайдов, на которые есть уже зарегистрированные товарные знаки (названия или логотипы), а также фото или видеоконтент. Думаю, не за горами схожая с США практика защиты стилистики страничек появится и в России, ведь у нас, к примеру, уже были ситуации с искусственным интеллектом и защитой прав на голос», - отметила Гринь.

Ранее эксперт в сфере налогов и финансов, налоговый консультант Ольга Копылова заявила в пресс-центре НСН, что сегодня государство готово предложить помощь всем честно работающим предпринимателям, и это приносит свои плоды — 10% от поступлений в российский бюджет приходится на блогеров, которые вышли из тени.

