Эрнст: Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью
18 сентября 202418:27
Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, заявил генеральный директор канала Константин Эрнст, сообщает «Российская газета».
Он рассказал, что скоро выйдет в эфир новая программа - «Шоу дипфейков», где появятся Николас Кейдж, Роберт Дауни-младший и Джейсон Стэтхем.
«С юридической точки зрения все права урегулированы», - подчеркнул Эрнст.
Ранее Константин Эрнст рассказал о запуске нового фильма по мотивам «Семи самураев», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru