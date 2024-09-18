Эрнст: Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью

Первый канал продолжит работать с дипфейками и нейросетью, заявил генеральный директор канала Константин Эрнст, сообщает «Российская газета».

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Он рассказал, что скоро выйдет в эфир новая программа - «Шоу дипфейков», где появятся Николас Кейдж, Роберт Дауни-младший и Джейсон Стэтхем.

«С юридической точки зрения все права урегулированы», - подчеркнул Эрнст.

Ранее Константин Эрнст рассказал о запуске нового фильма по мотивам «Семи самураев», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:ШоуИскусственный ИнтеллектПервый КаналКонстантин Эрнст

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