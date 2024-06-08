Писатель Цыпкин: Нейросеть не сможет написать текст, который по-настоящему зацепит душу
8 июня 202418:10
Российский писатель Александр Цыпкин не верит, что искусственный интеллект (ИИ) сможет заменить писателей.
«Искусственный интеллект не заменит писателей в ближайшее время. Он может помогать, но не заменит, так как пока нет таких алгоритмов, которые могут создать текст такого же уровня. Средний текст ИИ может создать, но текст, который зацепит по-настоящему зацепит душу, в ближайшее время не получится», - сказал писатель в беседе с Telegram-каналом «Super».
Ранее писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко рассказал «Радиоточке НСН», что начал писать свои произведения из-за того, что под рукой не оказалось интересной книги для чтения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru