«Такая же польза»: Вассерман сравнил критику ЕГЭ с руганью на градусник
В России для начала необходимо изменить цель образования, а потом уже подбирать новые средства для проверки его уровня, заявил Анатолий Вассерман.
Вопросы ЕГЭ на сегодняшний день полностью соответствуют проверке знаний и пониманию школьной программы, а критикующие экзамен ругают его с той же пользой, как ругали бы термометр при лихорадке, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не будет меняться кардинально. В ведомстве уверены, что существующий формат наиболее объективно оценивает полученные в школе знания и дает всем абитуриентам равные возможности при поступлении в вузы. Так, ЕГЭ претерпит лишь некоторую корректировку согласно предложениям профессионалов и общественных деятелей.
«Тут все зависит от того, кто и как составляет пакеты заданий для ЕГЭ. Насколько я могу судить, эти самые пакеты за время бытования ЕГЭ изрядно поменялись. Сейчас они в гораздо большей степени, чем на заре ЕГЭ, проверяют не столько знание, сколько понимание. Надеюсь на дальнейшую эволюцию пакетов заданий в этом направлении. Проблема как раз в том, что преподают в школе, а не в том, как проверяют знания и понимание. У каждого способа проверки знаний есть свои достоинства и свои недостатки. ЕГЭ ругают примерно так же и с той же пользой, как если бы ругали термометр при лихорадке», - сказал Вассерман.
Депутат отметил, что проблема образования в России связана с тем, что полвека назад в Западной Европе и Северной Америке, а затем и в нашей стране по западному образцу начали менять задачу образования.
«На протяжении практически всей истории образования его целью было формирование целостной картины мира. Но примерно полвека назад образование начали менять так, чтобы оно не формировало, а наоборот разрушало это картину. Примерно четверть века назад это несчастье докатилось и до нас. Сейчас у нас тоже значительная часть образования нацелена на разрушение этой картины. Как не проверяй результаты образования, но если его цель, по сути, в уничтожении понимания, то эта цель скажется при любых способах ее проверки. Я сейчас в Думе пытаюсь добиться того, чтобы была восстановлена цель образования о формировании целостной картины мира. А уж когда будет выбрана правильная цель, тогда и надо будет подбирать правильные средства для ее достижения - и для проверки этого достижения», - резюмировал Вассерман.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в беседе с НСН отмечал, что ЕГЭ несет в себе угрозу высокого уровня необразованности работников. По его словам, необходимо принимать меры к сохранению полноценного школьного образования.
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