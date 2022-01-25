Опрос: 60% россиян выступили против ЕГЭ

«Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным», — отмечается в исследовании.

Так, против ЕГЭ выступает 60% опрошенных, и только 7% оказались однозначными сторонниками экзамена, пишет «Свободная пресса». Кроме того, четверть респондентов воспринимает экзамен нормально, 7% — безразлично.

Как выясили эксперты, меньше всего противников ЕГЭ в Москве и Московской области — 55%. Наиболее отрицательно к экзамену относятся на Северном Кавказе, где против ЕГЭ выступили 75% опрошенных, пишет Газета.ру.

