Опрос: 60% россиян выступили против ЕГЭ
Большинство россиян негативно относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги проведенного банком «Открытие» опроса.
«Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным», — отмечается в исследовании.
Так, против ЕГЭ выступает 60% опрошенных, и только 7% оказались однозначными сторонниками экзамена, пишет «Свободная пресса». Кроме того, четверть респондентов воспринимает экзамен нормально, 7% — безразлично.
Как выясили эксперты, меньше всего противников ЕГЭ в Москве и Московской области — 55%. Наиболее отрицательно к экзамену относятся на Северном Кавказе, где против ЕГЭ выступили 75% опрошенных, пишет Газета.ру.
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