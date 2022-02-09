В Рособрнадзоре рассказали о незначительных изменениях ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) изменится не кардинально, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что формат, который существует сейчас претерпит некоторую корректировку согласно предложениям профессионалов и общественных деятелей.

В ведомстве подчеркнули, что формат ЕГЭ наиболее объективно оценивает соответствие полученных знаний школьниками, давая всем абитуриентам равные возможности при поступлении в вузы.

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Отдельно в Рособрнадзоре выделили вопрос усиления роли портфолио учеников. Так, ведомство разработает модель, при которой его значение будет увеличено при поступлении, что позволит усилить развитие волонтерства, а также творческого и спортивного потенциала детей. По мнению представителей Рособрнадзора, учет данных портфолио позволит мотивировать школьников к участию в различных мероприятиях и будет способствовать их популяризации.

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