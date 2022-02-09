В Рособрнадзоре рассказали о незначительных изменениях ЕГЭ

Отдельно в Рособрнадзоре выделили вопрос усиления роли портфолио учеников. Так, ведомство разработает модель, при которой его значение будет увеличено при поступлении, что позволит усилить развитие волонтерства, а также творческого и спортивного потенциала детей. По мнению представителей Рособрнадзора, учет данных портфолио позволит мотивировать школьников к участию в различных мероприятиях и будет способствовать их популяризации.