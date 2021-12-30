В Госдуме объяснили, от чего зависит решение о выплате 13-й пенсии
Закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам может быть принят только в том случае, если в бюджете найдутся средства на его обеспечение. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Радио 1».
По ее словам, решение о принятии закона зависит от того, как прокомментирует предложенную инициативу правительство.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.
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