В Госдуме объяснили, от чего зависит решение о выплате 13-й пенсии

Закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам может быть принят только в том случае, если в бюджете найдутся средства на его обеспечение. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Радио 1».

Юрист рассказала о новых правилах выплаты пенсий с 2022 года

По ее словам, решение о принятии закона зависит от того, как прокомментирует предложенную инициативу правительство.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

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ФОТО: РИА Новости
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