В Госдуме объяснили, от чего зависит решение о выплате 13-й пенсии

По ее словам, решение о принятии закона зависит от того, как прокомментирует предложенную инициативу правительство.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

