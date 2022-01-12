В СФ назвали размер средней прибавки к пенсии при индексации на 8,6%

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей, сообщает ТАСС.

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По её словам, если размер пенсии выше среднего, то и прибавка после индексации будет больше.

Бибикова добавила, что если предложение президента Владимира Путина об индексации будет оформлено с начала 2022 года, то пенсионеры получат доплату, так как с 1 января пенсии уже были проиндексированы на 5,9%.

Ранее Путин заявил, что принятые ранее решения не позволяют покрыть расходы пенсионеров, связанные с ростом цен и предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.

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