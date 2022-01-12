Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

На совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции, российский лидер назвал эти меры недостаточными и предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Путина по вопросу индексации пенсий остаётся неизменной и решение о дополнительной индексации будет принято в ближайшее время, сообщает RT.

