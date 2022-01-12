Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что принятые ранее решения не позволяют покрыть расходы пенсионеров, связанные с ростом цен, сообщает РИА Новости.
На совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции, российский лидер назвал эти меры недостаточными и предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Путина по вопросу индексации пенсий остаётся неизменной и решение о дополнительной индексации будет принято в ближайшее время, сообщает RT.
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