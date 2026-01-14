В России предложили запретить GTA VI из-за угрозы нравственности

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой запретить распространение игры Grand Theft Auto VI в России, заявив о рисках негативного влияния на молодежь. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По словам Иванова, разработчики игры, по его мнению, сознательно включают в продукт деструктивный и пошлый контент, который противоречит базовым моральным нормам и традиционным духовным ценностям. В качестве примера он указал на информацию о возможном появлении в игре сцен мужского стриптиза, назвав это недопустимым и способным привести к растлению молодого поколения.