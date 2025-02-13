«Таблетки, очки и маски»: Россиянам рассказали, как пережить сезон ранней аллергии

Для того чтобы подготовиться к сезону аллергии, нужно запастись антигистаминными препаратами, масками, каплями в нос и глаза, а также очками, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» со ссылкой на врачей сообщили, что из-за аномально теплой зимы в России сезон аллергии начнется как минимум на месяц раньше обычного. В Москве и Московской области уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи, а на северо-западе страны – орешника. Цветение березы начнется уже в начале марта, а не во второй половине апреля и начале мая, предупреждают аналитики сервиса для аллергиков. Болибок дал рекомендации россиянам, страдающим аллергией.