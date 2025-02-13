«Таблетки, очки и маски»: Россиянам рассказали, как пережить сезон ранней аллергии
Водителям-аллергикам нужно быть особенно бдительными: не ездить с открытыми окнами и включить климат-контроль, отметил в эфире НСН врач Владимир Болибок.
Для того чтобы подготовиться к сезону аллергии, нужно запастись антигистаминными препаратами, масками, каплями в нос и глаза, а также очками, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на врачей сообщили, что из-за аномально теплой зимы в России сезон аллергии начнется как минимум на месяц раньше обычного. В Москве и Московской области уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи, а на северо-западе страны – орешника. Цветение березы начнется уже в начале марта, а не во второй половине апреля и начале мая, предупреждают аналитики сервиса для аллергиков. Болибок дал рекомендации россиянам, страдающим аллергией.
«Прием антигистаминов заранее совершенно бессмысленный, потому что препарат в организме у человека находится сутки с небольшим, создать долгосрочную защиту через неделю-две не получится. Если вы почувствовали симптомы аллергии, тогда нужно начинать принимать препараты. Нужно, чтобы наготове были таблетки, спрей в нос, если у человека насморк и чихание, капли в глаза, если человек страдает от аллергического конъюнктивита, ингаляторы, если поллиноз проявляется в виде бронхиальной астмы, приступов. Все это надо подготовить, чтобы у вас это было под рукой. А не так, что вы вышли на улицу, вдохнули, зачихали, закашляли, а лекарства нет. Нужно также запастись масками и очками, потому что глаза тоже надо защищать», - сказал Болибок.
Он отметил, что водителям-аллергикам нужно быть особенно бдительными: не ездить с открытыми окнами и включать климат-контроль.
«У нас есть категория людей, занятых достаточно опасным делом – это водители. Если водитель-аллергик чихает, он практически полностью утрачивает контроль над автомобилем. В момент чихания он ничего не может сделать. Ни педали нажать, ни руль повернуть, ни затормозить. Поэтому тем, кто страдает аллергией, нужно быть на страже. Во-первых, не ездить с открытыми окнами, а включать внутренний климат-контроль, чтобы там фильтры были для того, чтобы пыльца не попадала в салон», - указал собеседник агентства.
Кроме того, врач рассказал, что аллергики могут заранее, с осени, подготовиться к сезону аллергии.
«Аллергикам заранее можно было бы подготовиться, если бы они с осени начали проходить курсы аллерген-специфической иммунотерапии. У нас есть аллерговакцины специально для аллерготерапии. Это лечение позволяет снять симптомы аллергии и излечиться полностью от аллергии на пыльцу деревьев, трав, сорных трав и так далее. Вакцины есть, они никуда не делись, ими можно пользоваться. У нас сейчас не стало французских вакцин в силу внешних обстоятельств. Но есть другие вакцины, которыми можно пользоваться, они дают хороший результат», - добавил он.
Ранее доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что поддельные духи могут вызвать аллергию, раздражение и даже ожоги кожи, передает «Радиоточка НСН».
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