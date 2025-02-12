Россиян предупредили об опасности поддельных духов

Поддельные духи могут вызвать аллергию, раздражение и даже ожоги кожи, заявил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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По его словам, в некачественных духах могут содержаться дешевые и опасные вещества. В некоторых подделках могут быть даже такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий, отмечает «Газета.Ru».

Длительное применение поддельных духов может привести к хроническим заболеваниям, таким как дерматит, экзема и даже рак кожи, предупредил Дорохов.

Ранее парфюмер, автор ароматов Жанна Гладкова в беседе с НСН заявила, что в прошлом веке в парфюмерии использовались диэтилфталаты, но безвредные, однако даже их теперь не используют.

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ФОТО: РИА Новости /Владимир Астапкович
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