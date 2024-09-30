«Самая эффективная»: Врач раскрыл детали новой российской вакцины от аллергии

Георгий Викулов заявил НСН, что препарат, не содержащий природного аллергена, разрабатывался российскими учеными много лет и станет новым классом вакцин. 

Российские ученые много лет разрабатывали препарат от аллергии без природного аллергена, вакцина станет новым классом препаратов во всем мире, но действовать будет постепенно, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вакцину от аллергии на пыльцу березы начнут испытывать в России в начале октября. Это первый в мире подобный препарат, не содержащий природного аллергена, сообщили в Институте иммунологии ФМБА России, пишет «Коммерсант». Викулов отметил, что это самый эффективный метод лечения.

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«Это новый класс препаратов, которые ранее были разработаны в Институте иммунологии, многолетние разработки. Это открывает новые возможности, потому что аллерген специфическая иммунотерапия – это метод лечения, который применяется уже более ста лет. В нашей стране он применяется с начала 60-х годов, применялся именно лечебный аллерген. А это уже новое поколение этой терапии, когда будут использовать белки, которые будет модулировать иммунный объект и формировать уменьшение чувствительности к аллергену. Это самый эффективный метод лечения, который одобрен ВОЗ, он применяется в лучших клиниках мира. Применение вакцины формирует уменьшение чувствительности, это происходит постепенно, это не жаропонижающее средство», - рассказал он.

Аллергическая реакция сопровождается насморком, чиханием и зудом, а ОРВИ всегда начинается с температуры, заявил ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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