«Самая эффективная»: Врач раскрыл детали новой российской вакцины от аллергии

Российские ученые много лет разрабатывали препарат от аллергии без природного аллергена, вакцина станет новым классом препаратов во всем мире, но действовать будет постепенно, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Вакцину от аллергии на пыльцу березы начнут испытывать в России в начале октября. Это первый в мире подобный препарат, не содержащий природного аллергена, сообщили в Институте иммунологии ФМБА России, пишет «Коммерсант». Викулов отметил, что это самый эффективный метод лечения.