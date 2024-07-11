Медики назвали самые опасные аллергены в пыльцевой сезон

В России началась вторая волна сезонной аллергии на цветение, предупредили специалисты клиники Тюменского государственного медицинского университета.

Наибольшей аллергенной активностью в этом сезоне обладают дикорастущие злаки: тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, пырей, мятлик луговой, а также костер, отмечает «ФедералПресс».

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Аллергикам советуют проводить меньше времени на улице, не открывать окна дома и в машине, а также использовать маски и очки для защиты.

В этом году сезон аллергии начался раньше обычного, пыльца долетела до России из Европы уже в конце весны, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он также призвал граждан носить маски, а еще осторожнее относиться к поездкам за рулем, так как многие препараты против аллергии вызывают сонливость и приводят к отсутствию внимания на дороге.

Имеющим аллергию на пыльцу людям следует отказаться от употребления ряда продуктов, которые могут усиливать болезненные реакции организма. Об этом ранее рассказала диетолог Елена Соломатина. Она призвала отказаться от меда и прополиса, а также исключить из рациона пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / SVEN SIMON
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