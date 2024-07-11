Медики назвали самые опасные аллергены в пыльцевой сезон

Аллергикам советуют проводить меньше времени на улице, не открывать окна дома и в машине, а также использовать маски и очки для защиты.

В этом году сезон аллергии начался раньше обычного, пыльца долетела до России из Европы уже в конце весны, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он также призвал граждан носить маски, а еще осторожнее относиться к поездкам за рулем, так как многие препараты против аллергии вызывают сонливость и приводят к отсутствию внимания на дороге.

Имеющим аллергию на пыльцу людям следует отказаться от употребления ряда продуктов, которые могут усиливать болезненные реакции организма. Об этом ранее рассказала диетолог Елена Соломатина. Она призвала отказаться от меда и прополиса, а также исключить из рациона пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель, передает «Радиоточка НСН».

