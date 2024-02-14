«Сыпь и ужас!»: Купавна осталась без врачей, а в Коркино дети страдают из-за воды

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В 40 километрах от Челябинска находится 50-тысячный город Коркино, рядом с которым находятся один из самых глубоких в Европе угольных разрезов (на фото) и шахтерский поселок с живописным названием Роза. Однако с Нового года местным жителям не до идиллии. Их жизнь отравляет ужасная вода, местные чиновники указывают друг на друга, но ничего не меняется.

«Наш рабочий поселок Роза находится в Коркинском районе Челябинской области. Проблема эта возникла где-то с начала года. Возможно, после того, как у них были порывы и ремонтные работы или трубы дефектные поставили, или еще что-то. Проблема в том, что даже ребенка невозможно искупать: у дочки сыпь пошла, в воде осадок, какая-то окалина, в некоторых домах вообще масло. Я не купаю ребенка с середины января. Дочери полгода. Я брал фильтрованную воду, грел ее в кастрюле и в маленькой ванночке купал. Чтобы запустить в ванну, плавать - нет. У нее сыпь прошла только после того, как мы ее две недели не купали. Наберешь ванную, сливаешь, а на ней осадок», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, чиновники активизировались в преддверии ожидающегося приезда в Челябинскую область президента России, однако пока перемен нет.

«Лет 10 назад приезжал президент. У нас поселок на краю карьера, сделали тогда расселение людей после визита, когда народ начал бить в колокола, что дома трескаются и сыпятся. В ближайшее время должен приехать, дума - может еще что-то изменится», – предположил собеседник НСН, добавив, что проблема с водой актуальна в разных районах Коркино.

В 2022 году челябинский губернатор Алексей Текслер не смог справиться с «черной водой», на которую жаловались в «Кривую линию» жители Вишнёвогорска. Посмотрим, изменится ли ситуация сейчас.

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Ну а в Подмосковье под ударом оказались более 30 тысяч жителей Старой Купавны и окрестностей. За пять лет в местной больнице становилось все меньше врачей, а сейчас и вовсе осталось всего два терапевта на весь город. Та же ситуация и с единственной поликлиникой. Люди не могут попасть в врачам, либо им приходится ехать за 20 километров в Ногинск.

«Лет 5-7 назад у нас была глобальная перестройка этой больницы, ее отремонтировали, все нормально было, хорошо работала. Сейчас потихонечку-помаленечку отключили все. В больнице у нас стационара нету вообще, весь закрыли. Были все отделения: гинекологическое, хирургическое, терапевтическое, а сейчас все закрыли. Остался только терапевтический стационар. Мы привязаны к городу Ногинск, теперь, если это больница, то 22 км от нас, больницы у нас больше нет. В поликлинике у нас реально работают два терапевта на такое огромное население. Все специальные врачи, - кто-то на ставке 0,25, кто-то 0,5, только онколог работает полный период. А все остальные – то, что касается офтальмолога, хирурга и всех прочих, - их днем с огнем не сыщешь. Очереди сумасшедшие, врачей нет. В поликлинике врачей нет, в больнице теперь тоже врачей нет. Народ весь сходит с ума у нас. Город остался без больницы и с двумя терапевтами. Мы - город Старая Купавна, а вокруг наше городское поселение: Бисерово, Новая Купавна, Щемилово, - нету ничего больше у нас, только платные услуги. Вообще ужас, вы не представляете, что творится в поликлинике, просто кошмар, ад какой-то. И никто ничего с этим не делает. Сердце болит, это невозможно просто», - возмутилась в беседе с НСН одна из местных жительниц.

Мы переадресовали ее вопросы губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Минздрава Михаилу Мурашко, которые всегда оперативно отвечают на запросы НСН.