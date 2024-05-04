Спрос на услуги ремонта квартир в России за год вырос на 19%
Россияне стали на 19% чаще обращаться к мастерам по ремонту и отделке квартир, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».
Так, число заказов «под ключ» в апреле 2024 года выросло на 13% по сравнению с апрелем 2023 года по России, а в столице рост спроса на подобные услуги вырос в 2,7 раза.
Самыми популярными услугами у россиян стали монтаж вентиляционных систем (спрос вырос на 93%), остекление балконов и установка окон стало популярнее на 43%, укладкой плитки россияне интересуются на 37% чаще, а поклейкой обоев - на 29%.
Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Неизвестный устроил стрельбу на севере Москвы
- Спрос на услуги ремонта квартир в России за год вырос на 19%
- Движение «Рок-Петроград» потребовало сохранить поминальную площадку Цоя
- Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком
- Губернатор: Разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят
- Проект Бориса Гребенщикова «БГ+» представил новый мини-альбом «Новый шелковый путь»
- Российские аграрии планируют к 2028 году заместить 75% семян подсолнечника
- Уголовное дело возбудили на пассажира поезда, ударившего ножом попутчика 10 раз
- МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
- В Польше нашли утерянные во время Второй мировой войны сказки братьев Гримм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru