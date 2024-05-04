Спрос на услуги ремонта квартир в России за год вырос на 19%

Так, число заказов «под ключ» в апреле 2024 года выросло на 13% по сравнению с апрелем 2023 года по России, а в столице рост спроса на подобные услуги вырос в 2,7 раза.

Самыми популярными услугами у россиян стали монтаж вентиляционных систем (спрос вырос на 93%), остекление балконов и установка окон стало популярнее на 43%, укладкой плитки россияне интересуются на 37% чаще, а поклейкой обоев - на 29%.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

