Уголовное дело возбудили на пассажира поезда, ударившего ножом попутчика 10 раз
4 мая 202419:11
Пассажир поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток около десяти раз ударил ножом своего попутчика, сообщили в Центральном МСУТ СК России.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
По данным ведомства, злоумышленника удалось обезвредить пассажирам поезда. Его передали правоохранителям на ближайшей остановке.
Ранее прокуратура организовала проверку после сообщения о травле ученика в школе в Алтайском крае, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru