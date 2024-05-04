Уголовное дело возбудили на пассажира поезда, ударившего ножом попутчика 10 раз

Пассажир поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток около десяти раз ударил ножом своего попутчика, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным ведомства, злоумышленника удалось обезвредить пассажирам поезда. Его передали правоохранителям на ближайшей остановке.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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