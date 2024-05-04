Российские аграрии планируют к 2028 году заместить 75% семян подсолнечника
Российские производители к 2028 году планируют заместить 75% отечественного рынка семян подсолнечника, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «Щелково агрохим» Салиса Каракотова.
Ранее Минсельхоз России сообщал, что поставки иностранных семян за 2023 год уменьшились почти на треть, а интерес к российским разработкам значительно вырос.
По словам Каракотова, весь мир заинтересован в замещении оливкового масла более бюджетным подсолнечным. Отмечается, что иностранные аграрии проявляют все больше интереса к выращиванию именно подсолнечника.
Ранее стало известно, что Россия в 2024 году заняла 34% рынка удобрений Индии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2023 году этот показатель на начало года не превышал 23%, подсчитали аналитики.
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